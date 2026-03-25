"Атлетико" опубликовал ролики со спорными решениями в пользу "Реала" - ВИДЕО

25 Марта 2026 01:30
Мадридский "Атлетико" на странице в социальной сети X опубликовал несколько эпизодов из матча 29-го тура Ла Лиги с "Реалом" (3:2), где главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро принял решения в пользу "сливочных", сообщает İdman.Biz.

"После двух дней пристального изучения эпизода, который был подтвержден сегодня, возникает вопрос: как дерби может закончиться всего двумя фолами? Мы разберем это для вас в нашей рубрике "Время обзора".

В одном видео показан момент удара Федерико Вальверде по Антуану Гризманну, где не было зафиксировано нарушение. "Продолжай, продолжай, это не нарушение".

В другом ролике показан эпизод с подкатом футболиста "Атлетико" под игрока "Реала", в котором судья зафиксировал фол. "Надеемся, у команды будет время проанализировать все эти действия и прояснить наши сомнения. Спасибо за сотрудничество! (Очевидно, мы сами не знаем, как это сделать)", — написано в сообщении "матрасников".

İdman.Biz
