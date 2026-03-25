"Атлетико" опубликовал ролики со спорными решениями в пользу "Реала" - ВИДЕО

Мадридский "Атлетико" на странице в социальной сети X опубликовал несколько эпизодов из матча 29-го тура Ла Лиги с "Реалом" (3:2), где главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро принял решения в пользу "сливочных", сообщает İdman.Biz.

"После двух дней пристального изучения эпизода, который был подтвержден сегодня, возникает вопрос: как дерби может закончиться всего двумя фолами? Мы разберем это для вас в нашей рубрике "Время обзора".

Play on, play on. Not a foul. pic.twitter.com/pdoiplR3vP — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 24, 2026

В одном видео показан момент удара Федерико Вальверде по Антуану Гризманну, где не было зафиксировано нарушение. "Продолжай, продолжай, это не нарушение".

We hope the machinery has time to analyze all these actions and clear up our doubts. Thank you for your cooperation!



(It’s clear that we don’t know how to do it.) pic.twitter.com/yqNh6vTGHp — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 24, 2026

В другом ролике показан эпизод с подкатом футболиста "Атлетико" под игрока "Реала", в котором судья зафиксировал фол. "Надеемся, у команды будет время проанализировать все эти действия и прояснить наши сомнения. Спасибо за сотрудничество! (Очевидно, мы сами не знаем, как это сделать)", — написано в сообщении "матрасников".