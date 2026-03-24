"Мю" и "Челси" нацелились на полузащитника "Астон Виллы".

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в атакующем полузащитнике "Астон Виллы" Моргане Роджерсе. Клубы готовы побороться за 23-летнего хавбека, несмотря на его цену в £ 100 млн (€ 116 млн), установленную бирмингемской командой. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери считает Роджерса одним из главных футболистов команды, по этой причине клуб сначала попытается продать других игроков.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.