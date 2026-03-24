Защитник "Челси" может сменить клубную прописку

Мадридский "Реал", "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к правому защитнику "Челси" Джошу Ачимпонгу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, потенциальные предложения по покупке 19-летнего футболиста могут составить € 25-30 млн. Подчеркивается, что продажа доморощенного игрока может помочь "Челси" обеспечить значительную финансовую гибкость.

В нынешнем сезоне Ачимпонг принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.