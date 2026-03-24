"Реал" оспорил удаление Вальверде с помощью видео

Мадридский "Реал" подал официальную апелляцию на красную карточку полузащитника Федерико Вальверде. Клуб подготовил видеозаписи, которые должны опровергнуть записи в судейском протоколе и доказать отсутствие грубого нарушения со стороны уругвайского футболиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание TJ COPE, в представленных материалах выделены три ключевых момента. На кадрах видно, что Вальверде сыграл в мяч, не поднимал ногу на опасную высоту и не создавал риска нанесения травмы сопернику. Юристы мадридцев настаивают, что действия игрока не подпадают под определение агрессивного поведения.

Кроме того, руководство "сливочных" требует пересмотреть эпизод, который судья расценил как "фол последней надежды". Инцидент произошел в центральной зоне стадиона "Сантьяго Бернабеу", и в тот момент рядом находились еще три игрока обороны, готовые остановить атаку. В клубе уверены, что явное несоответствие между видеоповтором и протоколом арбитра станет основанием для отмены дисквалификации.

Напомним, что Федерико Вальверде является игроком стартового состава "Реала" в текущем сезоне, проведя 38 матчей во всех турнирах. В случае отклонения протеста полузащитник может пропустить предстоящее "Эль-Класико" против "Барселоны".