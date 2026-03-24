Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вероятность ухода 25-летнего футболиста из английского клуба оценивается в 100 процентов.

По информации İdman.Biz, главным претендентом на игрока является дортмундская "Боруссия", которая уже начала переговоры. Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке лично заинтересован в возвращении англичанина. Сам Санчо проинформирован о желании руководства "шмелей" видеть его в команде, однако окончательное решение еще не принято, так как к вингеру проявляют интерес и другие клубы.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" приобрел Санчо у "Боруссии" летом 2021 года за 85 миллионов евро. В сентябре 2025 Ватцке года футболист перешел в "Астон Виллу" на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Контракт игрока с "красными дьяволами" истекает в июне 2026 года, и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение, что позволит ему сменить команду в статусе свободного агента.