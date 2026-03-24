24 Марта 2026 11:55
Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед"

Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вероятность ухода 25-летнего футболиста из английского клуба оценивается в 100 процентов.

По информации İdman.Biz, главным претендентом на игрока является дортмундская "Боруссия", которая уже начала переговоры. Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке лично заинтересован в возвращении англичанина. Сам Санчо проинформирован о желании руководства "шмелей" видеть его в команде, однако окончательное решение еще не принято, так как к вингеру проявляют интерес и другие клубы.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" приобрел Санчо у "Боруссии" летом 2021 года за 85 миллионов евро. В сентябре 2025 Ватцке года футболист перешел в "Астон Виллу" на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Контракт игрока с "красными дьяволами" истекает в июне 2026 года, и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение, что позволит ему сменить команду в статусе свободного агента.

İdman.Biz
Новости по теме

Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"
09:55
Мировой футбол

Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

Бывший капитан "горожан" рассматривается как замена испанскому тренеру
Клопп жестко ответил на слухи о "Реале"
09:35
Мировой футбол

Клопп жестко ответил на слухи о "Реале"

Немецкий специалист заявил, что никаких контактов не было

Филипе Луис попал в шорт-лист главных тренеров "Челси"
09:15
Мировой футбол

Филипе Луис попал в шорт-лист главных тренеров "Челси"

Бывший защитник лондонцев рассматривается как замена Лиаму Росеньору
УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов
08:20
Мировой футбол

УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов

Английские клубы не смогли добиться увеличения лимита

Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались игроком "Барселоны"
07:14
Мировой футбол

Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались игроком "Барселоны"

Полузащитник не планирует уходить и сосредоточен на команде

"Ланс" отказал "ПСЖ" в переносе матча
06:18
Мировой футбол

"Ланс" отказал "ПСЖ" в переносе матча

Решение по игре примет лига в ближайшие дни

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере