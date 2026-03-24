Маурисио Почеттино: "Поражение от "Реала" стало моим смертным приговором"

Маурисио Почеттино назвал поражение от мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года решающим моментом своей карьеры в "ПСЖ". По словам футбольного тренера, исход матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" стал для него "смертным приговором".

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский тренер отметил, что до 61-й минуты ответной встречи его команда полностью контролировала ситуацию. Почеттино подчеркнул, что ключевым фактором поражения стала судейская ошибка в эпизоде с голом Карима Бензема. Тренер уверен, что французский форвард сфолил на вратаре Джанлуиджи Доннарумме, что и привело к первому пропущенному мячу.

Специалист также упомянул нестабильную политическую обстановку внутри парижского клуба. По его словам, давление со стороны болельщиков и отсутствие стабильности мешали достижению главной цели — победы в Лиге чемпионов. Сразу после финального свистка в Мадриде тренер осознал, что его работа в Париже подошла к концу.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавлял "ПСЖ" с января 2021 года по июль 2022 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время специалист готовит сборную США к домашнему чемпионату мира 2026 года.