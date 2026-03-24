Кейн лидирует в Европе по системе "гол + пас"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн возглавил рейтинг игроков топ-5 европейских лиг по системе "гол + пас".

Как передает İdman.Biz, на счету английского форварда 36 результативных действий в текущем сезоне.

Второе место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн с 29 баллами, а третьим идет партнер Кейна по "Баварии" Майкл Олисе (28).

Также в десятку лучших вошли Килиан Мбаппе ("Реал" - 27), Луис Диас ("Бавария" - 26), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед" - 24), Дениз Ундав ("Штутгарт" - 23), Ламин Ямаль ("Барселона" - 23), Федерико Димарко ("Интер" - 20) и Игор Тьяго ("Брентфорд" - 20).