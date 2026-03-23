Осимхен успешно перенес операцию после травмы в Лиге чемпионов

23 Марта 2026 22:32
Нападающий футбольного клуба "Галатасарай" Виктор Осимхен успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил официальный аккаунт турецкого клуба. Нигерийский форвард получил повреждение в единоборстве с защитником английской команды Ибраимой Конате и не смог продолжить встречу.

По предварительным данным, восстановление игрока займет несколько месяцев.

Ответный матч 1/8 финала завершился разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 4:0, а по сумме двух встреч "Галатасарай" вылетел из турнира.

