RU

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2026 12:15
19
"Кельн" уволил главного тренера Лукаса Кваснека

Руководство немецкого футбольного клуба "Кельн" официально объявило об увольнении главного тренера Лукаса Кваснека. Вместе с наставником расположение "козлов" покинул и его ассистент Франк Каспари.

Как сообщает İdman.Biz, причиной кадровых перестановок стали неудовлетворительные результаты команды в текущем чемпионате Германии. На данный момент безвыигрышная серия коллектива составляет семь матчей подряд. После 27 туров Бундеслиги в активе "Кельна" 26 очков, что позволяет клубу занимать лишь 15-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что свой следующий матч в чемпионате Германии "Кельн" проведет на выезде. 5 апреля команда встретится с франкфуртским "Айнтрахтом".

Желаете, чтобы я подготовил список потенциальных кандидатов на пост главного тренера "Кельна" или собрал статистику Лукаса Кваснека за время его работы в клубе?

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за конфликта
12:34
Мировой футбол

Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за конфликта

34-летний нападающий не нравится федерации и не в ладах с главным тренером
Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде
11:15
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде

Хенрик Ридстрем заявил, что приход азербайджанского хавбека усилит конкуренцию

Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"
10:55
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"

Главный тренер мадридского клуба прокомментировал победу над Атлетико
Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника
10:35
Мировой футбол

Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника - ВИДЕО

Маттео Чичери пытался скрыться от контроля, но не сдержал эмоций после пропущенного гола

Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом
10:15
Мировой футбол

Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом

Нападающий согласовал условия двухлетнего контракта с командой MLS
Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"
09:55
Мировой футбол

Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"

Отдельно тренер выделил игру форварда Адемолы Лукмана

Самое читаемое

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко
Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах