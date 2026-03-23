"Кельн" уволил главного тренера Лукаса Кваснека

Руководство немецкого футбольного клуба "Кельн" официально объявило об увольнении главного тренера Лукаса Кваснека. Вместе с наставником расположение "козлов" покинул и его ассистент Франк Каспари.

Как сообщает İdman.Biz, причиной кадровых перестановок стали неудовлетворительные результаты команды в текущем чемпионате Германии. На данный момент безвыигрышная серия коллектива составляет семь матчей подряд. После 27 туров Бундеслиги в активе "Кельна" 26 очков, что позволяет клубу занимать лишь 15-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что свой следующий матч в чемпионате Германии "Кельн" проведет на выезде. 5 апреля команда встретится с франкфуртским "Айнтрахтом".

