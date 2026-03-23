Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что его команда уступила в дерби с "Реалом" исключительно из-за собственных ошибок в атаке и обороне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, аргентинский специалист не стал связывать поражение в 29-м туре Ла Лиги с решениями арбитров, несмотря на несколько спорных эпизодов в штрафной площади соперника.

Специалист подчеркнул, что команда имела достаточно возможностей для взятия ворот: "Не думаю, что мы проиграли из-за этого. У нас были возможности создать хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Мы заслуживали хотя бы немного большего".

Симеоне также отметил, что "Реал" максимально эффективно использовал оплошности защитников "Атлетико". По его словам, на таком уровне любая потеря концентрации моментально приводит к пропущенному мячу: "Не думаю, что это повлияло на игру. Мы могли сделать гораздо больше, могли лучше обороняться при их голах и сделать больше в атаке. У нас серьезные соперники, и если им что-то позволить - они обязательно накажут".

Отдельно тренер выделил игру форварда Адемолы Лукмана, который отметился забитым мячом. Наставник выразил удовлетворение самоотдачей нигерийца и его желанием развиваться в новой системе: "Он продолжает прогрессировать, очень хорошо работает, дает нам другие качества, и мы помогаем ему расти в защите, потому что он выполняет эту работу и является парнем с огромным сердцем и желанием учиться. Надеюсь, он продолжит давать нам важные результаты, как сегодня".

В завершение Симеоне добавил, что мадридцам не хватило контроля над ходом встречи в ключевые минуты второго тайма. "Нужно было лучше контролировать игру, иначе строить атаки. Мы не смогли реализовать это в ключевой момент. Я уже в четвертый раз говорю, как вижу причины произошедшего в этом матче", - подытожил аргентинец.

Отметим, что встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "Реала" со счетом 3:2. После этого поражения "Атлетико" с 58 очками остается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.