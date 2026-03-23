23 Марта 2026
RU

Артур Жорже стал главным тренером "Крузейро"

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2026 06:16
9
Артур Жорже стал главным тренером "Крузейро"

Бразильский "Крузейро" из Белу-Оризонти на официальном сайте объявил о назначении Артура Жорже на пост главного тренера команды, сообщает İdman.Biz.

Специалист подписал с "небесными" трудовой договор, срок действия которого рассчитан до конца 2027 года. В тренерский штаб Жорже вошли помощники Андре Кунья и Жоао Кардозу, тренер по физической подготовке Тьяго Лопес и аналитик Родриго Мира.

Ранее Артур Жорже работал с португальской "Брагой", бразильским "Ботафого", катарским "Аль-Райяном" и другими командами.

На данный момент "Крузейро" с тремя очками занимает предпоследнее, 20-е место в турнирной таблице бразильской Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

