"Монако" одержал волевую победу над "Лионом"

"Монако" на выезде обыграл "Лион" в матче 27-го тура французской Лиги 1 — 2:1.

Счет на 42-й минуте открыл полузащитник хозяев Павел Шульц. На 62-й минуте монегаски отыгрались благодаря голу Магнеса Аклиуша. Спустя 10 минут с пенальти отличился форвард гостей Фоларин Балогун.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — красную карточку на 89-й минуте получил Николас Тальяфико.

"Монако" (46 очков) одержал шестую победу подряд и поднялся на пятое место в Лиге 1. "Лион" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и с 47 очками остается четвертым в турнирной таблице.