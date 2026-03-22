22 Марта 2026 18:30
"Арсенал" заинтересован в Рашфорде, но "МЮ" против аренды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд оказался в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football365, в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы "Арсенал", "Ювентус" и "Челси". В текущем сезоне игрок выступает за "Барселону" на правах аренды.

Каталонский клуб хотел бы сохранить вингера, однако рассматривает вариант с повторной арендой. В то же время "Манчестер Юнайтед" намерен продать Рашфорда, рассчитывая получить значительную финансовую выгоду.

Отмечается, что английский клуб может отказаться продавать игрока "Арсеналу" и "Челси", чтобы не усиливать прямых конкурентов.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 40 миллионов евро.

