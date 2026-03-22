22 Марта 2026
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" нацелились на вингера сборной Кот-д'Ивуара

22 Марта 2026 13:30
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" нацелились на вингера сборной Кот-д'Ивуара

Крайний нападающий "Хоффенхайма" и сборной Кот-д'Ивуара Базумана Туре оказался в центре внимания европейских топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, интерес к 20-летнему футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Арсенал".

По данным источника, немецкий клуб готов начать переговоры с отметки в 50-55 миллионов евро, однако "Хоффенхайм" может повысить требования до 70-80 миллионов. Ранее зимой клуб уже отклонил все предложения по игроку.

В текущем сезоне Туре провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

За сборную Кот-д'Ивуара футболист провел четыре матча, отметившись двумя забитыми мячами.

