Воспитанник "Барселоны" установил рекорд в "ПСЖ" - ВИДЕО

Атакующий полузащитник "ПСЖ" Дро Фернандес установил клубный рекорд в матче чемпионата Франции против "Ниццы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, испанец отличился в игре, завершившейся победой парижан со счетом 4:0, и этот гол стал для него дебютным за команду.

Фернандес вошел в историю "ПСЖ" как самый молодой футболист не из числа воспитанников клуба, забивший за первую команду. На момент достижения ему было 18 лет и 69 дней.

Дро является выпускником академии "Барселоны" и перешел в "ПСЖ" в январе текущего года за 8,2 миллиона евро.

Команда Луиса Энрике продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя "Ланс" на одно очко.