"Барселона" может вновь покинуть "Камп Ноу"

"Барселона" может снова временно покинуть "Камп Ноу" из-за продолжающейся реконструкции стадиона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diari ARA, монтаж новой крыши, запланированный на лето 2027 года, займет больше времени, чем ожидалось. Вместо изначально планируемых четырех с половиной месяцев работы могут растянуться до семи месяцев, в течение которых проводить матчи на арене будет невозможно.

Ранее операционный директор клуба Жоан Сентельес отмечал, что команда может провести три последних тура сезона-2026/27 и три стартовых матча следующего чемпионата на выезде, чтобы освободить стадион для проведения работ.

В качестве временных вариантов рассматриваются "Эстади Йохан Круифф" и "Олимпийский стадион Монжуик". Однако первый не соответствует требованиям Ла Лиги по вместимости, а второй связан с дополнительными финансовыми затратами.

Президент клуба Жоан Лапорта также изучает возможность увеличения вместимости "Эстади Йохан Круифф" с 6 до 16 тысяч мест, однако для этого необходимо получить разрешение городских властей.

Отметим, что "Камп Ноу" уже частично открыт после реконструкции — на матче против "Севильи" на трибунах присутствовали около 60 тысяч зрителей.