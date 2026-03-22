"Барселона" может вновь покинуть "Камп Ноу"

22 Марта 2026 09:02
"Барселона" может снова временно покинуть "Камп Ноу" из-за продолжающейся реконструкции стадиона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diari ARA, монтаж новой крыши, запланированный на лето 2027 года, займет больше времени, чем ожидалось. Вместо изначально планируемых четырех с половиной месяцев работы могут растянуться до семи месяцев, в течение которых проводить матчи на арене будет невозможно.

Ранее операционный директор клуба Жоан Сентельес отмечал, что команда может провести три последних тура сезона-2026/27 и три стартовых матча следующего чемпионата на выезде, чтобы освободить стадион для проведения работ.

В качестве временных вариантов рассматриваются "Эстади Йохан Круифф" и "Олимпийский стадион Монжуик". Однако первый не соответствует требованиям Ла Лиги по вместимости, а второй связан с дополнительными финансовыми затратами.

Президент клуба Жоан Лапорта также изучает возможность увеличения вместимости "Эстади Йохан Круифф" с 6 до 16 тысяч мест, однако для этого необходимо получить разрешение городских властей.

Отметим, что "Камп Ноу" уже частично открыт после реконструкции — на матче против "Севильи" на трибунах присутствовали около 60 тысяч зрителей.

Новости по теме

Экс-игрок "Челси" задержан по делу о наркотиках
09:56
Мировой футбол

Экс-игрок "Челси" задержан по делу о наркотиках

Бывший футболист был арестован в Испании

Шакил О’Нил призвал Неймара выиграть чемпионат мира
21 Марта 23:59
Мировой футбол

Шакил О’Нил призвал Неймара выиграть чемпионат мира

Легенда НБА сравнил давление на бразильца с тем, что испытывали Майкл Джордан и Леброн Джеймс

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Капитан сборной Марокко отказался от титула КАН-2025
21 Марта 16:14
Мировой футбол

Капитан сборной Марокко отказался от титула КАН-2025

Ашраф Хакими отверг трофей Кубка африканских наций, присужденный решением КАФ
Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"
21 Марта 06:18
Мировой футбол

Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"

Тренер "Манчестер Сити" высказался перед финалом с "Арсеналом"

Одноногий вратарь стал героем социальных сетей
21 Марта 04:12
Мировой футбол

Одноногий вратарь стал героем социальных сетей

Футболист с ампутированной ногой впечатлил игрой, отбив несколько сложных ударов

Самое читаемое

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка
Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме