Шакил О’Нил призвал Неймара выиграть чемпионат мира

Легенда НБА сравнил давление на бразильца с тем, что испытывали Майкл Джордан и Леброн Джеймс

Легендарный центровой "Лейкерс" Шакил О'Нил в эфире своего подкаста жестко высказался о критике в адрес Неймара.

На фоне споров о невызове форварда в сборную Бразилии и его текущей формы в составе Сантоса, Шак заявил, что масштаб личности в спорте определяется исключительно победами на мировом уровне. Он подчеркнул, что даже величайшие игроки в истории баскетбола проходили через этап тотального недоверия до момента завоевания главных трофеев.

"Каждого могут подвергнуть критике, но никто не может критиковать меня больше, чем я сам. Особенно когда читаешь такое: "Шак набрал 50 очков и проиграл". Думаете, меня это не расстраивало? Иногда нужно посмотреть на критику и постараться понять, есть ли в ней правда. Во время моей карьеры часть критики была правдива, другая была просто нелепой. И я использовал ее как мотивацию. Думаю, Неймар поступает так же."

О’Нил также отметил, что масштаб личности в спорте определяется трофеями мирового уровня:

"Он выигрывал местные чемпионаты, но не побеждал на ЧМ? Я понимаю, он выиграл много трофеев, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Люди говорят о нем. Надеюсь, он использует критику и мотивацию, чтобы добиться своей цели. Когда ты живешь такой жизнью, критика всегда будет. С ней сталкивался даже великий Майкл Джордан, Леброн Джеймс — даже такие парни. Это часть работы. В какой-то момент нужно брать трофеи. Я это сумел сделать."

Отметим, что Неймар вернулся в бразильский "Сантос" в 2025 году после завершения контракта с "Аль-Хилялем". На данный момент он восстанавливает форму после череды травм.

Сборная Бразилии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Неймар остается лучшим бомбардиром в истории сборной (79 голов), однако его участие в финальной заявке на мундиаль остается предметом дискуссий в тренерском штабе Карло Анчелотти.

Напомним, что Шакил О’Нил является четырехкратным чемпионом НБА и трехкратным MVP финала. В 1994 году он выигрывал чемпионат мира по баскетболу в составе сборной США. Майкл Джордан и Леброн Джеймс также подвергались масштабной критике до момента завоевания своих первых титулов (1991 и 2012 годы соответственно).