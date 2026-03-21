Капитан сборной Марокко отказался от титула КАН-2025

21 Марта 2026 16:14
Капитан сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими объявил о решении не принимать золотую медаль и кубок африканского первенства, сообщает İdman.Biz.

Футболист заявил, что не считает сборную Марокко чемпионом, так как команда проиграла финальный матч на поле.

"Мама сказала мне отказаться от трофея. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы его упустили. Таков футбол: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Таков футбол: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я уважаю решение Африканской конфедерации футбола, но официально отказываюсь от трофея. Я не выигрывал Кубок африканских наций - 2025. Ещe раз поздравляю Сенегал!"

Отметим, что ситуация возникла после того, как Апелляционный комитет Конфедерации африканского футбола (КАФ) удовлетворил протест марокканской стороны. Сенегалу было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за уход игроков с поля на 90+8-й минуте матча в знак протеста против пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе. Хотя после 13-минутной паузы игра возобновилась и Сенегал победил со счетом 1:0 в дополнительное время, КАФ аннулировала этот результат.

İdman.Biz
