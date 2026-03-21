21 Марта 2026
RU

Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"

Мировой футбол
Новости
21 Марта 2026 06:18
18
Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал разговоры о так называемых "темных искусствах" "Арсенала" накануне финала Кубка английской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, команды встретятся 22 марта.

"Посмотрите, что происходит в мире. Мы погружаемся в невероятный хаос, и никто не шевелит пальцем. Все происходит за кулисами. Мир вот-вот рухнет, а мы все еще обсуждаем "темные искусства" той или иной команды. Есть вещи важнее", - заявил Гвардиола.

Ранее в СМИ обсуждались игровые хитрости "Арсенала", однако испанский специалист дал понять, что не придает этому большого значения на фоне более серьезных тем.

İdman.Biz
Тэги:

