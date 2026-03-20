20 Марта 2026
"Галатасарай" намерен подать в суд на "Ливерпуль" из-за травмы игрока

20 Марта 2026 22:00
"Галатасарай" намерен подать в суд на "Ливерпуль" из-за травмы игрока

"Галатасарай" планирует подать судебный иск против "Ливерпуля" после серьезной травмы полузащитника Ноа Ланга в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на HT Spor, об этом заявил генеральный директор стамбульского клуба Эрай Язган.

"После встречи мы подали жалобу представителям УЕФА. Они провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с нашими юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации и будем требовать, чтобы финансовые трудности, связанные с выплатой заработной платы, были учтены. Если наши требования не будут удовлетворены, мы можем предпринять юридические действия. Наш абсолютный приоритет - здоровье игроков. Деньги второстепенны. Кроме того, мы привлечем к ответственности виновных в этом деле", - заявил Язган.

Инцидент произошел на 75-й минуте встречи, завершившейся поражением "Галатасарая" со счетом 0:4. Ланг столкнулся с рекламным щитом у края поля, получив серьезную травму пальца. У футболиста началось кровотечение, и его унесли с поля на носилках.

По информации источника, у игрока частично оторвана фаланга пальца, в связи с чем ему предстоит операция.

İdman.Biz
