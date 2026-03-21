Сборная Италии объявила состав на стыковые матчи к ЧМ-2026

Сборная Италии огласила заявку на стыковые матчи за право участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, подопечные Дженнаро Гаттузо 26 марта встретятся с Северной Ирландией. В случае победы итальянцы сыграют с победителем пары Уэльс - Босния и Герцеговина.

Вратари: Элия Каприле ("Кальяри"), Марко Карнезекки ("Аталанта"), Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"), Алекс Мерет ("Наполи").

Защитники: Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба - "Интер"), Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (оба - "Наполи"), Риккардо Калафьори ("Арсенал"), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Диего Коппола ("Париж"), Джанлука Манчини ("Рома"), Марко Палестра ("Кальяри"), Джорджо Скальвини ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Никколо Пизилли (оба - "Рома"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Сандро Тонали ("Ньюкасл").

Нападающие: Федерико Кьеза ("Ливерпуль"), Франческо Пио Эспозито ("Интер"), Мойзе Кин ("Фиорентина"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Аталанта"), Матео Ретеги ("Аль-Кадисия"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").