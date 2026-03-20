Роналду обратился ко всем мусульманам мира

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поздравил мусульман с праздником Рамазан.

Как сообщает İdman.Biz, португальский футболист опубликовал обращение в социальной сети X, отметив важность этого дня для миллионов людей по всему миру.

"Ид Мубарак всем! Надеюсь, вы проведете этот особенный день в кругу семьи и близких. Желаю вам всем мира и счастья", - написал Роналду.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал четыре результативные передачи. После 26 туров саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" с 67 очками лидирует в турнирной таблице, опережая "Аль-Хиляль" на три балла.