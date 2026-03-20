ФИФА оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию

20 Марта 2026 05:18
Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) за нарушение дисциплинарного кодекса. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА признал IFA виновной в нарушении статей 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления). Сумма штрафа составила 150 тысяч швейцарских франков (323 тыс. манатов).

Помимо денежного взыскания, IFA получила предупреждение в связи с неудовлетворительным поведением. Ассоциацию обязали размещать плакаты с надписью "Футбол объединяет мир — нет дискриминации" рядом с собственным логотипом на трех ближайших домашних матчах сборной под эгидой ФИФА. Треть штрафа должна быть направлена на реализацию плана по борьбе с дискриминацией в течение 60 дней.

