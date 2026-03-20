Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана из-за фото с лидерами ОАЭ

Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана за опубликованное в соцсетях фото с лидерами ОАЭ. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fars.

Подчеркивается, что Азмун сопроводил фото с лидерами ОАЭ комментарием: "Встреча с одними из самых больших умов в мире была удовольствием и честью".

По информации источника, помимо исключения из состава национальной команды, в отношении форварда, вероятно, будут приняты юридические меры, которые могут выражаться в виде конфискации его имущества.

За иранскую национальную команду 31-летний Азмун провел 91 матч во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 17 результативными передачами.

ОАЭ являются одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.