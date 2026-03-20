Федерико Вальверде признан лучшим игроком февраля в мадридском "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим игроком испанской команды в феврале. В шести встречах хавбек забил один гол и отдал три результативные передачи, сообщает İdman.Biz.

"Очень горжусь тем, что снова получил эту награду, я счастлив. Это благодаря товарищам по команде, которые помогают мне добиваться хороших результатов. Я верю, что у нас хорошая динамика и энергия. Команда сосредоточена на том, что делала в прошлом месяце. Я очень доволен всем.

Команда едина, и все игроки борются вместе. Становится ясно, что мы все заодно, что мы полны решимости выиграть все оставшиеся титулы в этом сезоне. Главное, что каждый игрок, а также игроки молодёжной академии, получившие возможность проявить себя, делают всё возможное, чтобы "Реал" продолжал занимать высокие места", – приводит слова Вальверде официальный сайт "Реала".