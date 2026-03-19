"Фиорентина", "Майнц" и "АЕК" вышли в четвертьфинал Лиги конференций

"Фиорентина" на выезде победила "Ракув" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1.
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.
"Фиорентина" вышла в 1/4 финала Лиги конференций и сыграет с победителем матча "АЕК Ларнака" — "Кристал Пэлас".
В параллельном матче "Майнц" дома победил "Сигму" со счетом 2:0. Первая игра завершился вничью — 0:0. "Майнц" в 1/4 финала сыграет с победителем матча "Риека" — "Страсбур".
"Целе" победил "АЕК" на выезде — 2:0.
По сумме двух игр "АЕК" прошел дальше — 4:2. Греческая команда сыграет в 1/4 финала с победителем матча "Самсунспор" — "Райо Вальекано".