"Сельта" победила "Лион" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

"Сельта" на выезде обыграла "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:0.

У гостей голы во втором тайме забили Хави Руэда и Ферран Хутгла.

Хозяева с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Муссы Ниакате, в концовке матча вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.

По сумме двух матчей "Сельта" победила "Лион" со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В параллельном матча 1/8 финала "Фрайбург" прошел "Генк" с общим счетом 5:2 (первый матч — 0:1, ответный — 5:1). В 1/4 финала "Сельта" сыграет с "Фрайбургом".