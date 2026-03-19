18-летний игрок "Баварии" Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии

18-летний полузащитник "Баварии" Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии. Хавбек может дебютировать в товарищеских играх с национальными командами Швейцарии и Ганы. Встречи пройдут 27 и 30 марта. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсман рассказал о том, как прошёл разговор с молодым футболистом.

"Когда я ему позвонил, он был на тренировке и сначала не ответил. Мне это очень понравилось — иначе я бы его отругал. Когда я наконец дозвонился, он был в восторге. Во-первых, потому что тренировка закончилась. Во-вторых, потому что теперь он часть нашей команды. Я не жду от него чудес. На него нет никакого давления. Как и в "Баварии", он должен привнести в нашу команду этот юношеский беззаботный дух", – приводит слова Нагельсмана İdman.Biz со ссылкой на EuroFoot.

В нынешнем сезоне Карл провёл 33 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.