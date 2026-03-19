18-летний игрок "Баварии" Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии

19 Марта 2026 21:20
18-летний полузащитник "Баварии" Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии. Хавбек может дебютировать в товарищеских играх с национальными командами Швейцарии и Ганы. Встречи пройдут 27 и 30 марта. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсман рассказал о том, как прошёл разговор с молодым футболистом.

"Когда я ему позвонил, он был на тренировке и сначала не ответил. Мне это очень понравилось — иначе я бы его отругал. Когда я наконец дозвонился, он был в восторге. Во-первых, потому что тренировка закончилась. Во-вторых, потому что теперь он часть нашей команды. Я не жду от него чудес. На него нет никакого давления. Как и в "Баварии", он должен привнести в нашу команду этот юношеский беззаботный дух", – приводит слова Нагельсмана İdman.Biz со ссылкой на EuroFoot.

В нынешнем сезоне Карл провёл 33 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

İdman.Biz

Новости по теме

Стал известен состав команды недели ЛЧ
21:56
Мировой футбол

Стал известен состав команды недели ЛЧ

В него не попал ни один полевой игрок "ПСЖ"
Куртуа сделал заявление в связи с травмой
19:32
Мировой футбол

Куртуа сделал заявление в связи с травмой

Куртуа был заменен в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Рафинья признан игроком недели в ЛЧ
18:54
Мировой футбол

Рафинья признан игроком недели в ЛЧ

Он опередил Винисиуса и Собослаи
Левандовски обошел Месси: новый рекорд Лиги чемпионов
18:38
Мировой футбол

Левандовски обошел Месси: новый рекорд Лиги чемпионов

Новый показатель стал уникальным достижением в истории турнира
Игор Тудор: "При счете 1:0 игроки поверили, что могут пройти дальше"
18:08
Мировой футбол

Игор Тудор: "При счете 1:0 игроки поверили, что могут пройти дальше"

Главный тренер подвел итоги противостояния с "Атлетико"

Тибо Куртуа выбыл на полтора месяца
16:16
Мировой футбол

Тибо Куртуа выбыл на полтора месяца

Голкипер "Реала" получил травму в ответной игре ЛЧ против "Манчестер Сити"

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"
17 Марта 16:12
Мировой футбол

"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенцы опасаются давления трибун в Мадриде

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу