Куртуа сделал заявление в связи с травмой

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опубликовал сообщение в своем аккаунте в социальной сети после объявления, что у него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы. Ранее СМИ сообщали, что бельгийский голкипер может пропустить шесть-восемь недель из-за травмы.

"С этого момента я работаю над тем, чтобы восстановиться и снова помогать команде", — цитарует Куртуа İdman.Biz.

Напомним, Куртуа был заменен в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:1). СМИ утверждали, что вратарь почувствовал боль во время предматчевой разминки.