Итальянский гранд нацелился на Мэйсона Гринвуда

19 Марта 2026 14:56
Итальянский гранд нацелился на Мэйсона Гринвуда

Английский нападающий "Марселя" Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Серии А - интерес к нему проявляет "Ювентус".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает 22-летнего форварда как одну из приоритетных трансферных целей на лето. При этом французская сторона готова расстаться с игроком за сумму свыше 50 млн евро (97,5 млн еврое), если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Гринвуд проводит результативный сезон в составе "Марселя" и является одним из лидеров атаки команды. После перехода во французский клуб он получил стабильную игровую практику и быстро закрепился в стартовом составе, регулярно влияя на результат.

Турнирная ситуация "Марселя" напрямую влияет на трансферную перспективу. Клуб ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов в Лиге 1, однако плотность таблицы сохраняет высокую неопределенность. В случае неудачи руководство будет готово рассмотреть продажу одного из ключевых активов для балансировки бюджета.

Интерес "Ювентуса" обусловлен необходимостью обновления атакующей линии. Туринский клуб испытывает нестабильность в завершении атак и ищет универсального форварда, способного играть как на фланге, так и в центре нападения. Гринвуд вписывается в этот профиль за счет вариативности и высокой результативности.

