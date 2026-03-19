19 Марта 2026
RU

Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" на грани вылета перед ответным матчем

Мировой футбол
Новости
19 Марта 2026 10:58
11
Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определятся участники следующей стадии плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, центральное внимание азербайджанских болельщиков приковано к противостоянию "Райо Вальекано" - "Самсунспор". В первом матче испанский клуб добился уверенной выездной победы (3:1), сделав серьезную заявку на выход в четвертьфинал. Турецкая команда оказалась в сложной ситуации: для продолжения борьбы ей необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча. При этом "Райо" проводит стабильный отрезок сезона и подходит к ответной игре с серией без поражений, тогда как "Самсунспор" испытывает проблемы с результатами в национальном чемпионате.

В Украине "Шахтер" примет "Лех" после уверенной победы в Польше (3:1). Команда уже обеспечила себе комфортный задел, и теперь ее главная задача - грамотно контролировать игру и не допустить сценария с быстрым пропущенным мячом. Польскому клубу, напротив, необходимо идти вперед с первых минут, что может открыть зоны для контратак соперника.

"Райо Вальекано" не единственный клуб с преимуществом. Французский "Страсбур" также добился выездной победы над "Риекой" (2:1) и теперь постарается довести противостояние до логического завершения на своем поле. Хорватскому клубу потребуется более агрессивная модель игры, поскольку минимальное отставание сохраняет интригу, но не дает права на осторожный футбол.

В Чехии "Спарта Прага" примет "АЗ Алкмаар" после поражения в Нидерландах (1:2). Голландский клуб имел значительное игровое преимущество в первой встрече и создал большое количество моментов, однако сумел добиться лишь минимального перевеса. Это оставляет паре высокий уровень неопределенности: один точный удар может полностью изменить ход противостояния.

В Польше "Ракув" сыграет с "Фиорентиной", уступив в первом матче (1:2). Итальянский клуб вновь подтверждает статус одного из фаворитов турнира, однако минимальное преимущество не гарантирует спокойной концовки. Польской команде достаточно одного мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, что делает эту пару одной из самых открытых по сценарию.

В Англии противостояние "Кристал Пэлас" - "АЕК Ларнака" начинается фактически заново после нулевой ничьей в первом матче (0:0). Лондонский клуб не сумел реализовать свои моменты дома и теперь вынужден решать задачу выхода на выезде.

В Германии "Майнц" примет "Сигму Оломоуц" после ничьей (0:0). Немецкий клуб считается фаворитом за счет более высокого темпа и качества состава, однако первый матч показал, что чешская команда способна выдерживать давление и играть дисциплинированно.

Наименее интригующим выглядит противостояние "АЕК" - "Целе". Греческий клуб разгромил соперника в первом матче (4:0) и практически обеспечил себе выход в четвертьфинал. Ответная встреча носит формальный характер, если не произойдет резкого изменения сценария.

Таким образом, часть пар подходит к ответным матчам с явными фаворитами, однако в ряде противостояний минимальная разница в счете сохраняет интригу и делает исход открытым до последних минут.

Лига конференций УЕФА
1/8 финала, ответные матчи

21:45. "АЕК Ларнака" (Кипр) - "Кристал Пэлас" (Англия)
21:45. "Ракув" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)
21:45. "Майнц" (Германия) - "Сигма Оломоуц" (Чехия)
21:45. "АЕК" (Греция) - "Целе" (Словения)

23:59. "Шахтер" (Украина) - "Лех" (Польша)
23:59. "Райо Вальекано" (Испания) - "Самсунспор" (Турция)
23:59. "Страсбур" (Франция) - "Риека" (Хорватия)
23:59. "Спарта Прага" (Чехия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

İdman.Biz
Тэги:

