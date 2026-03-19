Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Нападающий "Галатасарая" Ноа Ланг получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Как передает İdman.Biz, инцидент произошел ближе к концу встречи на "Энфилде". Футболист, вышедший на замену после перерыва, не смог доиграть матч после жесткого столкновения с рекламным щитом. По предварительной информации, Ланг получил серьезное повреждение руки.

Игрока унесли с поля на носилках, при этом болельщики "Ливерпуля" проводили его аплодисментами. Вместо травмированного футболиста на поле появился Мауро Икарди, однако изменить ход встречи он не сумел.

Матч завершился разгромной победой английского клуба со счетом 4:0, а по сумме двух встреч "Галатасарай" покинул турнир.