19 Марта 2026 02:12
Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz, последние путевки в следующую стадию оформили "Барселона", "Ливерпуль", "Атлетико" и "Бавария". Каталонцы разгромили "Ньюкасл" со счетом 7:2, "Ливерпуль" после поражения в первой игре уверенно прошел "Галатасарай" (4:0), "Атлетико" оказался сильнее "Тоттенхэма" по сумме двух матчей, а "Бавария" уверенно разобралась с "Аталантой".

Ранее в четвертьфинал также вышли "Реал", "Спортинг", "Арсенал" и "ПСЖ".

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Спортинг" – "Арсенал"
"Реал" – "Бавария"
"ПСЖ" – "Ливерпуль"
"Барселона" – "Атлетико"

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля.

