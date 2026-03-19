Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz, последние путевки в следующую стадию оформили "Барселона", "Ливерпуль", "Атлетико" и "Бавария". Каталонцы разгромили "Ньюкасл" со счетом 7:2, "Ливерпуль" после поражения в первой игре уверенно прошел "Галатасарай" (4:0), "Атлетико" оказался сильнее "Тоттенхэма" по сумме двух матчей, а "Бавария" уверенно разобралась с "Аталантой".

Ранее в четвертьфинал также вышли "Реал", "Спортинг", "Арсенал" и "ПСЖ".

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Спортинг" – "Арсенал"

"Реал" – "Бавария"

"ПСЖ" – "Ливерпуль"

"Барселона" – "Атлетико"

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля.