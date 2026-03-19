19 Марта 2026
Салах вошел в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов всех времен

19 Марта 2026 05:12
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов и вошел в десятку лучших бомбардиров турнира за всю историю.

Как передает İdman.Biz, юбилейный мяч египтянин оформил в матче против "Галатасарая". После нереализованного пенальти в первом тайме Салах реабилитировался после перерыва: сначала он отдал голевую передачу Уго Экитике на 52-й минуте, а затем отличился сам на 62-й.

Этот гол позволил Салаху обойти Альфредо ди Стефано и подняться на 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Он делит эту позицию с Тьерри Анри.

Впереди в рейтинге находятся такие легенды, как Рууд ван Нистелрой, Томас Мюллер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Рауль, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Новости по теме

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
02:12
Мировой футбол

Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Турнир выходит на решающую стадию

"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
02:00
Мировой футбол

"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Четыре команды уверенно прошли стадию 1/8 финала

Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"
01:45
Мировой футбол

Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"

Тренер "Барселоны" подчеркнул, что форвард остается одним из лучших

Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил
01:21
Мировой футбол

Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил

В туре Суперлиги также зафиксирована нулевая ничья в Стамбуле

"Ньюкасл" повторил антирекорд английских клубов в еврокубках
01:01
Мировой футбол

"Ньюкасл" повторил антирекорд английских клубов в еврокубках

Семь пропущенных мячей от "Барселоны" вошли в историю

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу