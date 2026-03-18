Лига чемпионов: Роберт Левандовски сделал счет разгромным - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" уверенно переигрывает "Ньюкасл" на своем поле.

Как передает İdman.Biz, пятый мяч каталонцев на 56-й минуте забил Роберт Левандовски, сделав счет разгромным - 5:2.

Игра началась с быстрого гола Рафиньи, однако Энтони Эланга вскоре сравнял счет, а затем оформил дубль. Между его мячами отличился Марк Берналь, вернув преимущество хозяевам. В концовке первого тайма Ламин Ямаль реализовал пенальти и вывел "Барселону" вперед - 3:2.

Во втором тайме Фермин Лопес увеличил преимущество, а затем Левандовски поставил точку, закрепив уверенное лидерство своей команды.

23:05

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" укрепила свое преимущество в игре с "Ньюкаслом".

Как передает İdman.Biz, четвертый мяч хозяев забил Фермин Лопес, отличившийся во втором тайме и доведший счет до 4:2.

Гол Лопеса позволил "Барселоне" сделать серьезную заявку на выход в четвертьфинал.

Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

22:39

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" вышла вперед в игре с "Ньюкаслом".

Как передает İdman.Biz, Ламин Ямаль реализовал пенальти на 45+7-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу каталонского клуба.

Напомним, первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1.