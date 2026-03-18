RU

Лига чемпионов: Роберт Левандовски сделал счет разгромным - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
18 Марта 2026 23:09
38
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" уверенно переигрывает "Ньюкасл" на своем поле.

Как передает İdman.Biz, пятый мяч каталонцев на 56-й минуте забил Роберт Левандовски, сделав счет разгромным - 5:2.

Игра началась с быстрого гола Рафиньи, однако Энтони Эланга вскоре сравнял счет, а затем оформил дубль. Между его мячами отличился Марк Берналь, вернув преимущество хозяевам. В концовке первого тайма Ламин Ямаль реализовал пенальти и вывел "Барселону" вперед - 3:2.

Во втором тайме Фермин Лопес увеличил преимущество, а затем Левандовски поставил точку, закрепив уверенное лидерство своей команды.

23:05

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" укрепила свое преимущество в игре с "Ньюкаслом".

Как передает İdman.Biz, четвертый мяч хозяев забил Фермин Лопес, отличившийся во втором тайме и доведший счет до 4:2.

Ранее в матче Рафинья открыл счет уже на 6-й минуте, после чего Энтони Эланга сравнял. Марк Берналь вновь вывел каталонцев вперед, однако Эланга оформил дубль и сделал счет равным. В концовке первого тайма Ламин Ямаль реализовал пенальти и обеспечил хозяевам преимущество.

Гол Лопеса позволил "Барселоне" сделать серьезную заявку на выход в четвертьфинал.

Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

22:39

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" вышла вперед в игре с "Ньюкаслом".

Как передает İdman.Biz, Ламин Ямаль реализовал пенальти на 45+7-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу каталонского клуба.

Матч начался с быстрого гола Рафиньи, который отличился уже на 6-й минуте.

Вскоре Энтони Эланга сравнял счет, однако Марк Берналь вновь вывел хозяев вперед. На 28-й минуте Эланга оформил дубль и восстановил равновесие.

В концовке первого тайма Ямаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, позволив "Барселоне" уйти на перерыв с преимуществом.

Напомним, первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В "Барселоне" сменился капитан по ходу первого тайма
22:37
Мировой футбол

В "Барселоне" сменился капитан по ходу первого тайма

Повязка перешла к Араухо после вынужденной замены
Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии
22:31
Мировой футбол

Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

Форвард признал, что его карьера постепенно подходит к завершению

Месси вызван в сборную Аргентины
21:59
Мировой футбол

Месси вызван в сборную Аргентины

Команда Скалони соберется, несмотря на перенос Финалиссимы

"Брага" разгромила "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
21:45
Мировой футбол

"Брага" разгромила "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Португальский клуб отыграл отставание и уверенно прошел дальше
Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов
21:30
Мировой футбол

Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов

18-летний вингер установил новое достижение в "Барселоне"

Камавинга может покинуть "Реал" за 40 млн евро
21:14
Мировой футбол

Камавинга может покинуть "Реал" за 40 млн евро

Английские клубы проявляют интерес к французскому полузащитнику

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Названа дата проведения турнира UFC в Баку
16 Марта 19:26
ММА

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night