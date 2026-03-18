18 Марта 2026
RU

"Брага" разгромила "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Мировой футбол
Новости
18 Марта 2026 21:45
31
"Брага" добилась крупной победы над "Ференцварошем" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает İdman.Biz, встреча в Португалии завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Уже в первом тайме "Брага" фактически сняла все вопросы о победителе противостояния. Рикарду Орта открыл счет на 11-й минуте, вскоре Флориан Гриллич увеличил преимущество, а Габри Мартинес довел счет до разгромного.

Во втором тайме Орта оформил дубль, окончательно закрепив успех своей команды.

Напомним, в первом матче "Ференцварош" выиграл со счетом 2:0, однако по сумме двух встреч "Брага" оказалась сильнее - 4:2 и пробилась в четвертьфинал турнира.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.

İdman.Biz
Тэги:

