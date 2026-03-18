Арне Слот может вернуться в Нидерланды по окончании сезона

"Ливерпуль" под руководством Арне Слота готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Галатасарая" на фоне информации о возможном уходе тренера. По сообщениям источников, амстердамский "Аякс" уже начал официальные переговоры с нидерландским специалистом.

Как сообщает İdman.Biz, первые контакты между представителями "Аякса" и Слотом прошли в позитивном ключе. Тренер, ранее работавший в АЗ и "Фейеноорде", рассматривается руководством амстердамского клуба как приоритетный кандидат на пост главного тренера в следующем сезоне.

Вероятность перехода Слота в "Аякс" развивается давлением в Англии. Несмотря на то, что контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года, в СМИ активно обсуждается его возможная отставка грядущим летом. Одной из причин называют отказ руководства "мерсисайдцев" одобрить приглашение Джона Хейтинги в тренерский штаб специалиста.