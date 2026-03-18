Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" произошел напряженный эпизод с участием Антонио Рюдигера и Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел во время традиционного послематчевого рукопожатия.
Гвардиола поочередно поздравлял футболистов мадридского клуба, однако при контакте с Рюдигером ситуация перешла в жесткий обмен словами. Между сторонами возник кратковременный конфликт, который быстро был погашен игроками и представителями команд.
После того как участников эпизода разняли, Гвардиола, уходя с поля, иронично отправил защитнику "Реала" воздушный поцелуй.
Отметим, что матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1, а по сумме двух встреч мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.