Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов

18 Марта 2026 10:59
Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" произошел напряженный эпизод с участием Антонио Рюдигера и Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел во время традиционного послематчевого рукопожатия.

Гвардиола поочередно поздравлял футболистов мадридского клуба, однако при контакте с Рюдигером ситуация перешла в жесткий обмен словами. Между сторонами возник кратковременный конфликт, который быстро был погашен игроками и представителями команд.

После того как участников эпизода разняли, Гвардиола, уходя с поля, иронично отправил защитнику "Реала" воздушный поцелуй.

Отметим, что матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1, а по сумме двух встреч мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Новости по теме

Арне Слот может вернуться в Нидерланды по окончании сезона
11:58
Мировой футбол

Арне Слот может вернуться в Нидерланды по окончании сезона

Гранд Эредивизии уже начал официальные переговоры со специалистом
Роберт Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны"
11:43
Мировой футбол

Роберт Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны"

Нападающий согласен на снижение зарплаты и сокращение игрового времени

Тьерри Анри ответил на критику стиля игры "Арсенала"
11:14
Мировой футбол

Тьерри Анри ответил на критику стиля игры "Арсенала"

Легенда клуба призывает уважать прагматизм Микеля Артеты

Сегодня определятся все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов
10:31
Мировой футбол

Сегодня определятся все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" попытаются переломить ход противостояний на домашних аренах
Вратарь "Буде-Глимт" побил рекорд ЛЧ по количеству сейвов
10:01
Мировой футбол

Вратарь "Буде-Глимт" побил рекорд ЛЧ по количеству сейвов

Никита Хайкин превзошел достижение Тибо Куртуа

Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен
09:15
Мировой футбол

Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен

Команда Гвардиолы вылетела от "Мадрида" в четвертом плей-офф ЛЧ за последние пять сезонов

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер