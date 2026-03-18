"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ

18 Марта 2026 05:51
Мюнхенская "Бавария" запросила специальное разрешение на участие 16-летнего вратаря Леонарда Прескотта в ответном матче Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА против итальянской "Аталанты" из-за немецкого законодательства о работе молодежи в позднее время.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Bild.

Встреча состоится в среду в Мюнхене. Начало игры - в 21:00 по местному времени (в полночь по Баку). Как отмечает издание, согласно местному закону о защите молодежи, детям младше 18 лет запрещено работать после 20:00. Однако существует отдельная норма для спортсменов, позволяющая участвовать в соревнованиях до 23:00 при условии последующего отдыха не менее 14 часов.

Дебют Прескотта может стать возможным из-за кадровых проблем во вратарской линии. Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер восстанавливается после разрыва икроножной мышцы, а Йонас Урбиг получил сотрясение мозга в первой игре с "Аталантой" (6:1). Кроме того, третий вратарь Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу в матче 26-го тура Бундеслиги против "Байера" (1:1), который состоялся в субботу, а четвертый голкипер Леон Кланац также получил травму подколенного сухожилия.

Если Прескотт выйдет на поле, он станет самым молодым вратарем, который когда-либо играл за "Баварию" в официальном матче с 1963 года. Рекорд до этого держал Свен Шойер: в возрасте 18 лет и 237 дней он сыграл в матче Кубка чемпионов-1989/90 против шотландского "Рейнджерс" (3:1). Кроме того, Прескотт может стать самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов.

