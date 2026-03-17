17 Марта 2026
Футболиста "Ромы" Эль-Айнауи и его семью ограбили в Италии

17 Марта 2026 21:48
Футболиста "Ромы" Эль-Айнауи и его семью ограбили в Италии

Полузащитника "Ромы" Нейла Эль-Айнауи и его семью ограбили в Риме, сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Инцидент произошел в районе Кастель-Фузано примерно в три часа ночи.

По информации источника, группа из шести мужчин в масках, вооруженных пистолетами и одетых в черное, проникла в дом, сняв решетку с окна гостиной. Злоумышленники заперли футболиста, его мать, девушку, а также брата Эль-Айнауи и его подругу в одной из комнат, а затем украли ювелирные изделия на сумму около € 10 тыс., часы Rolex и дизайнерские сумки. Сообщается, что полиция проводит расследование.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

İdman.Biz
