Президент Мексики заявила о готовности принять в стране матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна рассматривает возможность проведения матчей с участием сборной Ирана в рамках чемпионата мира 2026 года, на ежедневной пресс-конференции.

По словам Шейнбаум, которые приводит İdman.Biz, данный вопрос обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Она отметила, что при наличии такой возможности проведение игр в Мексике выглядит логичным вариантом, добавив, что окончательное решение будет объявлено позднее после консультаций с организацией. Также глава государства подчеркнула, что у страны нет ограничений для взаимодействия с другими государствами.

Ранее, 11 марта, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в турнире. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил, что официальных уведомлений об отказе от участия со стороны Ирана не поступало.