Нападающий "Аякса" Мики Годтс может продолжить карьеру в Англии

"Манчестер Юнайтед" официально связался с амстердамским "Аяксом" с целью обсудить возможные условия сделки по переходу крайнего нападающего Мики Годтса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, ожидается, что на 20-летнего вингера будет большой спрос и он покинет нынешний клуб грядущим летом.

В нынешнем сезоне Годтс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.