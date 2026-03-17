Лионель Месси недоволен отменой Финалиссимы

17 Марта 2026 11:59
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил разочарование отменой матча Финалиссимы против Испании, поскольку придавал этой встрече важное значение в контексте подготовки к чемпионату мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, аргентинский форвард рассматривал игру как один из ключевых этапов подготовки к мировому первенству, а также имел возможность завоевать очередной трофей в своей профессиональной карьере.

Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании не состоится. Изначально встречу планировали провести в конце марта в Катаре, однако планы пришлось скорректировать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

УЕФА пытался найти альтернативное решение. Одним из вариантов было проведение матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, однако аргентинская сторона не поддержала эту идею. Также обсуждался формат из двух встреч - в Мадриде и Буэнос-Айресе, но договориться сторонам не удалось. В итоге организаторы не смогли найти другую европейскую арену для проведения игры 27 или 30 марта.

Финалиссима - матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки, который проводится с 2022 года. В первом розыгрыше Аргентина обыграла Италию со счетом 3:0, а Месси был признан лучшим игроком встречи.

Отмена матча лишает болельщиков возможности увидеть противостояние двух сильнейших сборных мира, а игроков - шанса получить дополнительный опыт перед главными турнирами.

