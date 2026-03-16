"Барселона" проявляет интерес к Месси

16 Марта 2026 18:17
"Барселона" проявляет интерес к Месси

Нападающий французского клуба "Страсбур" Райан Месси, выступающий на правах аренды за саудовский "Неом", привлек внимание испанской "Барселоны". Каталонцы рассматривают левого вингера как долгосрочную инвестицию в атакующую линию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские медиа, скауты клуба следят за прогрессом игрока в чемпионате Саудовской Аравии, где он демонстрирует высокую результативность. 18-летний футболист является воспитанником французского "Дижона", откуда прошлым летом перешел в "Страсбург" за сумму около 1,5 миллиона евро (2,9 миллиона манатов). В текущем сезоне вингер провел за "Неом" 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока на фоне интереса из Ла Лиги выросла до 12 миллионов евро (23,3 миллиона манатов). "Барселона" планирует обсудить условия трансфера со "Страсбургом" в ближайшее трансферное окно, учитывая, что действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2027 года. Привлечение игрока с такой фамилией также рассматривается маркетинговым отделом сине-гранатовых как успешный коммерческий ход.

İdman.Biz
