УЕФА готов блокировать любые попытки ФИФА расширить КЧМ

УЕФА намерен заблокировать любые попытки президента ФИФА Джанни Инфантино расширить формат нового клубного чемпионата мира. Глава ФИФА на прошлой неделе заявил, что следующий турнир, который запланирован на 2029 год, может превысить текущий лимит в 32 команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников до 48 клубов, а также перевод соревнования на двухлетний или даже ежегодный цикл. Согласно источникам, в УЕФА готовы оказать жесткое сопротивление этим инициативам, опасаясь перенасыщения международного календаря и снижения коммерческой ценности Лиги чемпионов.

Европейские футбольные чиновники согласны сохранить формат участия 12 клубов от Европы раз в четыре года, но выступают категорически против любого увеличения нагрузки на футболистов. Позицию УЕФА поддерживают ведущие европейские лиги и профсоюз FIFPro, которые уже выражали обеспокоенность физическим состоянием игроков из-за постоянно растущего количества матчей. При этом отмечается, что некоторые топ-клубы, включая мадридский "Реал", ранее высказывались в поддержку проведения клубного мундиаля каждые два года ради увеличения доходов.

Напомним, что первый розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира в формате 32 команд состоялся летом 2025 года в США. На данный момент ФИФА и УЕФА ведут переговоры о структуре международного календаря на период после 2030 года, однако текущий конфликт интересов может привести к серьезному кризису в отношениях между организациями.