УЕФА готов блокировать любые попытки ФИФА расширить КЧМ

16 Марта 2026 13:56
УЕФА готов блокировать любые попытки ФИФА расширить КЧМ

УЕФА намерен заблокировать любые попытки президента ФИФА Джанни Инфантино расширить формат нового клубного чемпионата мира. Глава ФИФА на прошлой неделе заявил, что следующий турнир, который запланирован на 2029 год, может превысить текущий лимит в 32 команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников до 48 клубов, а также перевод соревнования на двухлетний или даже ежегодный цикл. Согласно источникам, в УЕФА готовы оказать жесткое сопротивление этим инициативам, опасаясь перенасыщения международного календаря и снижения коммерческой ценности Лиги чемпионов.

Европейские футбольные чиновники согласны сохранить формат участия 12 клубов от Европы раз в четыре года, но выступают категорически против любого увеличения нагрузки на футболистов. Позицию УЕФА поддерживают ведущие европейские лиги и профсоюз FIFPro, которые уже выражали обеспокоенность физическим состоянием игроков из-за постоянно растущего количества матчей. При этом отмечается, что некоторые топ-клубы, включая мадридский "Реал", ранее высказывались в поддержку проведения клубного мундиаля каждые два года ради увеличения доходов.

Напомним, что первый розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира в формате 32 команд состоялся летом 2025 года в США. На данный момент ФИФА и УЕФА ведут переговоры о структуре международного календаря на период после 2030 года, однако текущий конфликт интересов может привести к серьезному кризису в отношениях между организациями.

İdman.Biz
Новости по теме

"Бавария" выставит против "Аталанты" самого молодого вратаря в истории ЛЧ
12:56
Мировой футбол

"Бавария" выставит против "Аталанты" самого молодого вратаря в истории ЛЧ

Против "Аталанты" сыграет дублер команды до 19 лет
Игор Тудор перепутал своего ассистента с Арне Слотом
12:12
Мировой футбол

Игор Тудор перепутал своего ассистента с Арне Слотом - ВИДЕО

Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм" стал героем курьезного эпизода
Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"
11:42
Мировой футбол

Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"

Фаиг Гаджиев прокомментировал ничью в западном дерби с "Кяпазом"

Гави: "Флик всегда был мне как отец"
11:12
Мировой футбол

Гави: "Флик всегда был мне как отец"

Полузащитник "Барселоны" вернулся на поле после полугода восстановления

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"
10:42
Мировой футбол

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"

Текущее соглашение 25-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года
Кейсуке Хонда потерял контракт из-за сборной Ирана
10:27
Мировой футбол

Кейсуке Хонда потерял контракт из-за сборной Ирана

Американская компания расторгла договор с легендой Японии

Самое читаемое

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"
13 Марта 20:35
Борьба

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Аида Керимова рассказала о семье, борьбе и связи с Азербайджаном

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта