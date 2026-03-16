16 Марта 2026
RU

Гави: "Флик всегда был мне как отец"

Мировой футбол
Новости
16 Марта 2026 11:12
13
Гави: "Флик всегда был мне как отец"

Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Гави прокомментировал свое возвращение в матче 28-го тура Ла Лиги против "Севильи" (5:2) после тяжелой травмы. 21-летний футболист, вышедший на замену в концовке встречи, подчеркнул особую роль главного тренера Ханса-Дитера Флика в его реабилитации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, процесс восстановления игрока, перенесшего операцию на мениске в сентябре прошлого года, оказался болезненным и длительным. "Это было действительно непросто, процесс восстановления с каждым днем становился все тяжелее. Ощущения от пребывания на "Камп Ноу" уникальны. Флик всегда был мне как отец, он постоянно поддерживал меня и верил в мое возвращение. Я благодарен ему за это доверие и надеюсь, что он проработает в клубе еще долго. Я всегда отдавал все за этот клуб и буду делать это до конца жизни", — заявил Гави.

Возвращение хавбека стало знаковым событием для каталонского коллектива: Гави появился на поле на 82-й минуте под овации трибун, заменив Рафинью, который в этом матче оформил хет-трик. Травма внутреннего мениска, полученная в конце августа 2025 года, и последующая артроскопическая операция вывели игрока из строя более чем на полгода. Его возвращение значительно расширяет возможности ротации для Флика в решающей стадии сезона, учитывая плотный график матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. На данный момент "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, сохраняя четырехочковый отрыв от мадридского "Реала".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"
11:42
Мировой футбол

Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"

Фаиг Гаджиев прокомментировал ничью в западном дерби с "Кяпазом"

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"
10:42
Мировой футбол

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"

Текущее соглашение 25-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года
Флик раскритиковал "Барселону" после разгрома "Севильи"
09:27
Мировой футбол

Флик раскритиковал "Барселону" после разгрома "Севильи"

Немецкий тренер недоволен темпом игры перед решающими матчами Лиги чемпионов
Майкл Каррик установил рекорд "МЮ" после победы над "Виллой"
08:12
Мировой футбол

Майкл Каррик установил рекорд "МЮ" после победы над "Виллой"

Новый контракт для рулевого "красных дьяволов" становится все реальнее

В Турции после продолжительной борьбы с раком скончался футболист
06:16
Мировой футбол

В Турции после продолжительной борьбы с раком скончался футболист

Игроку "Истанбулспора" был всего 21 год
"Ренн" проиграл "Лиллю" в домашнем матче
02:14
Мировой футбол

"Ренн" проиграл "Лиллю" в домашнем матче

У "Ренна" прервалась серия из четырех побед подряд

Самое читаемое

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
13 Марта 14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура