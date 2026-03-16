Гави: "Флик всегда был мне как отец"

Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Гави прокомментировал свое возвращение в матче 28-го тура Ла Лиги против "Севильи" (5:2) после тяжелой травмы. 21-летний футболист, вышедший на замену в концовке встречи, подчеркнул особую роль главного тренера Ханса-Дитера Флика в его реабилитации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, процесс восстановления игрока, перенесшего операцию на мениске в сентябре прошлого года, оказался болезненным и длительным. "Это было действительно непросто, процесс восстановления с каждым днем становился все тяжелее. Ощущения от пребывания на "Камп Ноу" уникальны. Флик всегда был мне как отец, он постоянно поддерживал меня и верил в мое возвращение. Я благодарен ему за это доверие и надеюсь, что он проработает в клубе еще долго. Я всегда отдавал все за этот клуб и буду делать это до конца жизни", — заявил Гави.

Возвращение хавбека стало знаковым событием для каталонского коллектива: Гави появился на поле на 82-й минуте под овации трибун, заменив Рафинью, который в этом матче оформил хет-трик. Травма внутреннего мениска, полученная в конце августа 2025 года, и последующая артроскопическая операция вывели игрока из строя более чем на полгода. Его возвращение значительно расширяет возможности ротации для Флика в решающей стадии сезона, учитывая плотный график матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. На данный момент "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, сохраняя четырехочковый отрыв от мадридского "Реала".