16 Марта 2026 09:27
Флик раскритиковал "Барселону" после разгрома "Севильи"

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик подверг критике игру своих подопечных, несмотря на уверенную победу над "Севильей" со счетом 5:2 в 28-м туре Ла Лиги. Флик, чей проект в каталонском клубе строится на принципах тотального прессинга и высокой интенсивности, остался недоволен качеством игры в переходных фазах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, немецкий специалист акцентировал внимание на медленном движении мяча и недостаточной агрессии при его потере. "Мы могли бы лучше прессинговать в моменты потери владения. Впереди Лига чемпионов, и там крайне важно показывать безупречное выступление. Дани Ольмо, Гави и Жоау Канселу провели отличный матч, но я считаю, что мы способны играть гораздо лучше. Мы двигали мяч слишком медленно, местами не хватало уверенности в себе", — заявил Флик после матча.

Особое внимание тренер уделил Жоау Канселу, который в 2026 году окончательно закрепился в статусе ключевого элемента тактической схемы Флика. Защитник отметился забитым голом и заработанным пенальти. "Канселу требовалось время на адаптацию, но в последних играх он великолепен. Его техника невероятна, а решение поставить его в основу было абсолютно верным", — добавил наставник.

Важнейшим событием вечера стало возвращение на поле Гави. Полузащитник, перенесший тяжелую травму колена и долгое восстановление, получил первые игровые минуты в весенней части сезона под овации стадиона. Его возвращение считается ключевым усилением центральной зоны "Барселоны" перед финальным отрезком чемпионата. На данный момент "Барселона" лидирует в Ла Лиге с 70 очками, опережая мадридский "Реал" на четыре балла. 22 марта каталонский футбольный клуб примет "Райо Вальекано".

