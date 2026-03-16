Майкл Каррик установил рекорд "МЮ" после победы над "Виллой"

16 Марта 2026 08:12
Майкл Каррик установил рекорд "МЮ" после победы над "Виллой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик установил исторический рекорд клуба после победы над "Астон Виллой" (3:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Squawka, Каррик стал первым наставником в истории "красных дьяволов", которому удалось выиграть все шесть стартовых домашних матчей в чемпионате. Серия на стадионе "Олд Траффорд" включила в себя победы над "Арсеналом" (3:2), "Манчестер Сити" (2:0), "Фулхэмом" (3:2), "Тоттенхэмом" (2:0), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Астон Виллой" (3:1).

В этот элитный список, помимо Каррика, входят:

- Свен-Йоран Эрикссон;

- Карло Анчелотти;

- Мануэль Пеллегрини.

