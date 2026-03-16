В Турции после продолжительной борьбы с раком скончался футболист

Турецкий футбольный клуб "Истанбулспор", выступающий в Первой лиге, сообщил о смерти своего игрока. 21-летний футболист Баран Алп Вардар скончался после продолжительной болезни.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление клуба, молодой игрок в течение некоторого времени проходил курс лечения от онкологического заболевания. Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь спортсмена не удалось. Клуб не раскрыл подробности диагноза, однако подтвердил, что борьба с болезнью была длительной.

"Сообщаем о смерти нашего футболиста Барана Алпа Вардара, который проходил лечение от рака. Баран Алп, которого мы будем помнить за его характер и преданность команде, останется в памяти нашего сообщества. Выражаем соболезнования близким, мы никогда его не забудем", - говорится в заявлении "Истанбулспора".