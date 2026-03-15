Фернандеш обошел Бекхэма по ассистам за сезон АПЛ и обновил рекорд "Манчестер Юнайтед"

15 Марта 2026 23:06
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (3:1). Таким образом, португалец в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отдал уже 16 ассистов, обновив клубный рекорд по этому показателю за сезон.

На втором месте в истории "красных дьяволов" по голевым передачам за сезон чемпионата Англии находится Дэвид Бекхэм, отдавший 15 таких передач в сезоне-1999/2000, а топ-3 замыкает Луиш Нани с 14 ассистами в сезоне-2010/2011.

"Манчестер Юнайтед" с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

